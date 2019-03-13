Безработный с помощью поддельных документов получил право собственности на квартиру

"В начале 2018 года указанный человек, используя поддельные документы, путем обмана зарегистрировал за собой право собственности на квартиру в городе Днепре, которая принадлежала гражданке и после его смерти должна была перейти территориальной общине города. Так, обвиняемый обратился в центр предоставления административных услуг, введя субъекта государственной регистрации в заблуждение, предоставил поддельный документ о якобы заключенный с собственником договор купли-продажи квартиры 15 лет назад", - говорится в сообщении.

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Злоумышленник переоформил указанное недвижимое имущество на родственника - пасынка. Своими действиями мужчина нанес государству ущерб на сумму не менее 715 000 гривен.

Днепропетровской местной прокуратурой № 1 утвержден и направлен в суд обвинительный акт в отношении 67-летнего гражданина за совершение уголовных преступлений, предусмотренных ч.4 ст.190 и ч.4 ст.358 УК Украины (мошенничество, совершенное в особо крупных размерах, использование заведомо поддельного документа).

Сейчас судебное разбирательство уголовного производства продолжается.

Напомним, в Киеве 66-летний мужчина завладел квартирой недееспособного местного жителя, который находится в лечебном учреждении. Злоумышленнику грозит от 5 до 12 лет заключения с конфискацией имущества.