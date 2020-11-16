В столице за выходные произошло более 100 ДТП
Киев • УНН
КИЕВ. 16 ноября. УНН. В Киеве за выходные произошло 109 ДТП. Об этом корреспонденту УНН сообщили в пресс-службе патрульной полиции Киева.
"За 14-15 ноября патрульные полицейские Киева оформили 105 ДТП без пострадавших. Плюс заявлено 4 ДТП с травмированными", - сказали в пресс-службе.
Напомним, с начала 2020 года более 2800 граждан Украины погибли в результате дорожно-транспортных происшествий.
Как сообщалось, Шевченковский районный суд Киева взял под стражу водителя такси, который въехал на автомобиле в остановку общественного транспорта, смертельно травмировав двух женщин и ранил еще двух человек.