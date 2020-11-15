Статистика трагедій на дорозі: цього року в Україні вже 2800 смертей у ДТП

“15 листопада — Всесвітній день пам’яті жертв дорожніх аварій. В Україні лише за цей рік на дорогах обірвалося життя 2 842 наших громадян. Ніхто з них не очікував, що ось так доля може змінитися в одну мить і назавжди. Необхідно пам’ятати про тих, чиї життя забрали автоаварії, підтримувати тих, хто вижив, вшанувати пам'ять і висловити співчуття членам їх родин. Також вкотре нагадати одне одному про взаємну відповідальність на дорогах”, - зазначили в повідомленні.

Зазначимо, що в ООН повідомили, що у світі щорічно в результаті ДТП гине близько 1,35 млн людей, 50% всіх випадків смертей припадає на пішоходів, мотоциклістів і велосипедистів.

Днями Україну сколихнули новини про кілька жахливих ДТП. Так, 13 листопада в столиці автомобіль служби таксі Uber наїхав на зупинку громадського транспорту і збив пішоходів, двоє з яких померли.

До того, 7 листопада, у Харкові 22-річний водій автомобіля Volkswagen не впорався з керуванням та наїхав на групу пішоходів, які перебували на острівці безпеки.