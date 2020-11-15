В ООН у Всесвітній день пам’яті жертв ДТП нагадали про безпеку на дорогах

Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерріш закликав не забувати про ці цифри і, відновлюючи економіку після пандемії, вжити необхідних заходів, щоб забезпечити безпеку коштів дорожнього руху.

За його словами, тільки таким чином можна буде домогтися виконання поставленого завдання — скоротити наполовину показники смертності і травматизму на дорогах до 2030 року.

“Ключове значення для надання допомоги країнам в усуненні основних причин аварій на дорогах мають Конвенції ООН з питань безпеки дорожнього руху”, — зазначив Гутерріш.

Він привітав рішення Генеральної Асамблеї ООН проголосити друге Десятиліття дій по забезпеченню безпеки дорожнього руху (2021-2030 роки), а також закликав підтримати зусилля його Спеціального посланника з безпеки дорожнього руху та діяльність відповідного Фонду ООН.

“Віддаючи данину пам’яті жертв дорожньо-транспортних пригод, давайте зобов’язуємося переосмислити способи пересування в усьому світі і забезпечити, щоб вони були безпечними, недорогими, доступними і екологічними для всіх [жителів Землі]”, — додав Гутерріш.