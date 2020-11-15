В ООН во Всемирный день памяти жертв ДТП напомнили о безопасности на дорогах
Киев • УНН
КИЕВ. 15 ноября. УНН. В мире ежегодно в результате ДТП погибает около 13,5 млн человек, 50% всех случаев смертей приходится на пешеходов, мотоциклистов и велосипедистов. Об этом по случаю Всемирного дня памяти жертв ДТП напомнили в ООН, передает УНН.
Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш призвал не забывать об этих цифрах и, восстанавливая экономику после пандемии, принять необходимые меры, чтобы обеспечить безопасность средств дорожного движения.
По его словам, только таким образом можно будет добиться выполнения поставленной задачи — сократить наполовину показатели смертности и травматизма на дорогах до 2030 года.
“Ключевое значение для оказания помощи странам в устранении основных причин аварий на дорогах имеют Конвенции ООН по безопасности дорожного движения”, — отметил Гутерриш.
Он приветствовал решение Генеральной Ассамблеи ООН провозгласить второе Десятилетие действий по обеспечению безопасности дорожного движения (2021-2030 годы), а также поддержать усилия его Специального посланника по безопасности дорожного движения и деятельности соответствующего Фонда ООН.
“Отдавая дань памяти жертв дорожно-транспортных происшествий, давайте обязуемся переосмыслить способы передвижения во всем мире и, чтобы они были безопасными, недорогими, доступными и экологическими для всех [жителей Земли]”, — добавил Гутерриш.