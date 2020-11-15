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Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
15:53 • 14690 просмотра

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю
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Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек
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Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль
10:59 • 89137 просмотра

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Статистика трагедий на дороге: в этом году в Украине уже 2800 смертей в ДТП

Статистика трагедий на дороге: в этом году в Украине уже 2800 смертей в ДТП

Киев  •  УНН

 • 15398 просмотра

КИЕВ. 15 ноября. УНН. С начала 2020 года более 2800 граждан Украины погибли в результате дорожно-транспортных происшествий. Об этом во Всемирный день памяти жертв дорожных аварий сообщили в пресс-службе Нацполиции, передает УНН.

"15 ноября - Всемирный день памяти жертв дорожных аварий. В Украине только за этот год на дорогах оборвалась жизнь 2 842 наших граждан. Никто из них не ожидал, что вот так судьба может измениться в одно мгновение и навсегда. Необходимо помнить о тех, чьи жизни унесли автоаварии, поддерживать тех, кто выжил, почтить память и выразить соболезнования членам их семей. Также еще раз напомнить друг другу о взаимной ответственности на дорогах", - отметили в сообщении.

Отметим, что в ООН сообщили, что в мире ежегодно в результате ДТП погибает около 1,35 млн человек, 50% всех случаев смертей приходится на пешеходов, мотоциклистов и велосипедистов.

На днях Украину всколыхнули новости о нескольких ужасных ДТП. Так, 13 ноября в столице автомобиль службы такси Uber наехал на остановку общественного транспорта и сбил пешеходов, двое из которых скончались.

До того, 7 ноября, в Харькове 22-летний водитель автомобиля Volkswagen не справился с управлением и наехал на группу пешеходов, которые находились на островке безопасности.

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