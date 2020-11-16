У столиці за вихідні сталося понад 100 ДТП

"За 14-15 листопада патрульні поліцейські Києва оформили 105 ДТП без потерпілих. Плюс заявлено 4 ДТП з травмованими", - сказали у пресслужбі.

Нагадаємо, з початку 2020 року понад 2800 громадян України померли внаслідок дорожньо-транспортних пригод.

Як повідомлялося, Шевченківський районний суд Києва взяв під варту водія таксі, який в'їхав на автомобілі у зупинку громадського транспорту, смертельно травмувавши двох жінок та поранив ще двох осіб.