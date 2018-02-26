В столице за год объемы нелегального алкоголя выросли в два раза
Киев • УНН
КИЕВ. 26 февраля. УНН. В течение 2017 года столичные налоговики изъяли нелегального алкоголя на более чем 43 млн грн. Годом ранее этот показатель составил чуть более 23 млн грн. Об этом в ответ на запрос УНН сообщили в пресс-службе ГУ ГФС в Киеве.
“По результатам проведенного комплекса мероприятий по отработке рынка алкогольных напитков, сотрудниками оперативного управления совместно со следователями подразделениями ГУ ГФС в Киеве прекращена деятельность 5 подпольных производств, из которых 4 — ликеро-водочных изделий, 1 — спирта”, — говорится в сообщении.
В прошлом году из незаконного оборота столичными налоговиками было изъято 14,9 тыс. дал нелегального спирта и 8,2 тыс. дал ликеро-водочных изделий на общую сумму 43,58 млн грн.
В ГФС напомнили, что в течение 2016 года налоговики столицы прекратили деятельность 9 подпольных производств по изготовлению ликеро-водочных изделий и спирта. Тогда общая сумма изъятых нелегальных алкогольных напитков и спирта составляла 23,48 млн грн.
Как сообщал УНН, за два неполных месяца по всей Украине было ликвидировано 15 подпольных цехов по производству нелегального алкоголя. Всего за год теневое производство спиртного по стране возросло как минимум в 8 раз.
Добавим, что легальный бизнес с бутылки водки зарабатывает сегодня в сто раз меньше представителей теневого сектора.
Отсутствие контроля на этом рынке и легкая доступность суррогатного алкоголя, как рассказала генеральный директор компании Eastern Beverage Trading Ольга Ивушкина, вообще лишают легальных производителей алкогольной продукции смысла заниматься этим бизнесом.