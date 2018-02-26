У столиці за рік обсяги нелегального алкоголю зросли у два рази
Київ • УНН
КИЇВ. 26 лютого. УНН. Протягом 2017 року столичні податківці вилучили нелегального алкоголю на понад 43 млн грн. Роком раніше цей показник становив трохи більше 23 млн грн. Про це у відповідь на запит УНН повідомили у прес-службі ГУ ДФС у Києві.
"За результатами проведеного комплексу заходів із відпрацювання ринку алкогольних напоїв співробітниками оперативного управління спільно із слідчими підрозділами ГУ ДФС у м.Києві припинено діяльність 5 підпільних виробництв, з яких: 4 – лікеро-горілчаних виробів, 1 – спирту", - йдеться у повідомленні.
Минулого року із незаконного обігу столичними податківцями було вилучено 14,9 тис. дал нелегального спирту та 8,2 тис. дал лікеро-горілчаних виробів на загальну суму 43,58 млн грн.
У ДФС нагадали, що протягом 2016 році податківці столиці припинили діяльність 9 підпільних виробництв із виготовлення лікеро-горілчаних виробів та спирту. Тоді загальна сума вилучених нелегальних алкогольних напоїв та спирту становила 23,48 млн грн.
Як повідомляв УНН, за два неповних місяці по всій Україні було ліквідовано 15 підпільних цехів з виробництва нелегального алкоголю. В цілому за рік тіньове виробництво спиртного у країні зросло щонайменше у 8 разів.
Додамо, що легальний бізнес із пляшки горілки заробляє сьогодні у сто разів менше за представників тіньового сектору. А відсутність контролю на цьому ринку та легка доступність сурогатного алкоголю, як розповіла генеральний директор компанії Eastern Beverage Trading Ольга Івушкіна, взагалі відбирають у легальних виробників алкогольної продукції сенс займатися цим бізнесом.