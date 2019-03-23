В столице за один день "минировали" два суда

Сначала поступило анонимное сообщение о том, что взрывное устройство заложено в помещении Шевченковского райсуда. Из помещения суда эвакуировали более 70 человек. Был проведен осмотр здания специалистами взрывотехниками, которые не обнаружили никаких взрывоопасных предметов.



Во второй половине дня поступило сообщение о минировании Подольского райсуда столицы. Также была бы проведена эвакуация и осмотр, во время которой никаких подозрительных или взрывоопасных предметов обнаружено не было.



По данным фактам проводится досудебное расследование (ст. 259 УК Украины - заведомо ложное сообщение об угрозе безопасности).



Напомним, рынок "Привоз" эвакуировали из-за информацию о заминировании.

Как сообщал УНН, разоблачены три "телефонных террориста" из Одесской области.