У столиці за один день "мінували" два суди
Київ • УНН
КИЇВ. 23 березня. УНН. Повідомлення про мінування двох райсудів Києва надійшли протягом 22 березня. Про це УНН повідомили у правоохоронних органах.
Спочатку надійшло анонімне повідомлення про те, що вибуховий пристрій закладено у приміщенні Шевченківського райсуду. З приміщення суду евакуювали понад 70 осіб. Було проведено огляд будівлі спеціалістами вибухотехніками, які не виявили жодних вибухонебезпечних предметів.
У другій половині дня надійшло повідомлення про мінування Подільського райсуду столиці. Також б була проведена евакуація та огляд, під час якого жодних підозрілих чи вибухонебезпечних предметів виявлено не було.
За даними фактами проводиться досудове розслідування (ст. 259 КК України - завідомо неправдиве повідомлення про загрозу безпеці).
Нагадаємо, ринок "Привоз" евакуювали через інформацію про замінування.
Як повідомляв УНН, викрито трьох "телефонних терористів" з Одещини.