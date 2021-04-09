В столице с начала апреля от COVID-19 умерли почти 400 человек - Кличко
Киев • УНН
КИЕВ. 9 апреля. УНН. В столице с начала апреля в результате коронавирусной болезни COVID-19 умерли 392 человека. Об этом заявил мэр Киева Виталий Кличко во время онлайн-брифинга в пятницу, передает корреспондент УНН.
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“К сожалению, в столице также растет смертность от коронавируса. Только с начала этого месяца, с 1 апреля, в стране умерли 3556 человек. В Киеве умерли 392 больных. Это за 9 дней”, — сказал Кличко.
Детали
По словам Кличко, сейчас, как и в начале пандемии, умирают преимущественно люди пожилого возраста. Средний возраст тех, чью жизнь забрал вирус — 70 лет.
“В возрасте 65 лет умерли 2778 больных. Тем, кому было 50-64 года — 800 больных. Врачи отмечают, что — из-за агрессивности болезни и более сложного её течения — увеличилось количество летальных случаев среди людей более молодого возраста. В возрасте 30-49 лет умерли 211 киевлян. Всего с начала пандемии в столице умерли 2027 мужчин и 1770 женщин”, — сообщил городской голова.
Он отметил также, что в большинстве случаев у умерших была сопутствующая патология. В частности, сердечно-сосудистые заболевания, сахарный диабет и избыточный вес.
Справка
По данным Минздрава, в Украине зафиксировано уже 1,823 млн случаев коронавирусной болезни COVID-19, суточный прирост, за 8 апреля, — 19,6 тысячи, небольшой рост по сравнению с предыдущим днем. Высокий показатель госпитализаций в сутки, но меньше, чем вчера — 4,9 тысяч. Летальных случаев за сутки — 419.
В Киеве за минувшие сутки коронавирус обнаружили у 1864 человек, от болезни умерли 48 человек.