У столиці з початку квітня від COVID-19 померли майже 400 людей – Кличко

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“На жаль, у столиці також зростає смертність від коронавірусу. Тільки з початку цього місяця, з 1 квітня, в країні померли 3556 людей. У Києві померли 392 хворих. Це за 9 днів”, — сказав Кличко.

Деталі

Зі слів Кличка, наразі, як і на початку пандемії, помирають переважно люди похилого віку. Середній вік тих, чиє життя забрав вірус — 70 років.

“У віці від 65 років померли 2778 хворих. Тим, кому було 50-64 роки — 800 хворих. Лікарі зазначають, що — через агресивність хвороби і більш складний її перебіг — збільшилась кількість летальних випадків серед людей більш молодого віку. У віці 30-49 років померли 211 киян. Усього від початку пандемії в столиці померли 2027 чоловіків та 1770 жінки”, — повідомив міський голова.

Він зазначив також, що у більшості випадків у померлих була супутня патологія. Зокрема, серцево-судинні захворювання, цукровий діабет і надлишкова вага.

Довідково

За даними МОЗ, в Україні зафіксовано вже 1,823 млн випадків коронавірусної хвороби COVID-19, добовий приріст, за 8 квітня, — 19,6 тисячі, невелике зростання у порівнянні з попереднім днем. Високий показник госпіталізацій за добу, але менше, ніж учора — 4,9 тисячі. Летальних випадків за добу — 419.

У Києві за минулу добу коронавірус виявили у 1864 осіб, від хвороби померли 48 людей.