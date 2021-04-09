Динаміка невтішна: у Києві знову під дві тисячі нових хворих COVID-19, Кличко просить локдаун у всій країні

ukru
16:31 • 51474 перегляди

У Білому домі заявили, що розмова Трампа та путіна завершена

Ексклюзив
18 березня, 10:51 • 94750 перегляди

Які парфуми обрати навесні 2025: тренди та поради експерта

18 березня, 10:29 • 115880 перегляди

У Києві наземний громадський транспорт курсуватиме під час тривог

17 березня, 19:38 • 145084 перегляди

Адміністрація Трампа розглядає можливість визнання українського Криму російською територією - ЗМІ

17 березня, 18:58 • 184688 перегляди

Український дрон, що може бити на 3 тис. км, пройшов випробування - Зеленський

Ексклюзив
17 березня, 14:49 • 272992 перегляди

Як заборона маркетингових знижок змінює аптечний ринок? Інтерв’ю з СЕО мережі "АНЦ"

17 березня, 13:49 • 189456 перегляди

У ЄС обговорюють деталі нової допомоги для України на 40 млрд євро, проробили ще певну роботу у цьому напрямку - Каллас

Ексклюзив
17 березня, 12:39 • 180528 перегляди

Оскарження інвалідності: в МОЗ розповіли, скільки фахівців залучили до роботи Центру оцінювання функціонального стану особи

Ексклюзив
17 березня, 09:17 • 188912 перегляди

Політолог оцінив сценарії щодо можливості припинення вогню рф

Ексклюзив
17 березня, 06:50 • 155430 перегляди

Астрологічний Новий рік у поєднанні з коридором затемнень: гороскоп для всіх знаків Зодіаку на 17 - 23 березня

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

Популярнi новини
На одній із ділянок фронту на Донеччині ухвалено рішення про відведення сил з невигідних позицій - Наєв

На одній із ділянок фронту на Донеччині ухвалено рішення про відведення сил з невигідних позицій - Наєв

18 березня, 09:28 • 83613 перегляди
Україна приєдналася до скарги в ООН через російське глушіння супутників - ЗМІ

Україна приєдналася до скарги в ООН через російське глушіння супутників - ЗМІ

18 березня, 09:47 • 102077 перегляди
Україна закупила ще партію американського СПГ у Польщі на тлі атак рф - Нафтогаз

Україна закупила ще партію американського СПГ у Польщі на тлі атак рф - Нафтогаз

18 березня, 09:52 • 115167 перегляди
Зеленський здійснив поїздку до Львова

Зеленський здійснив поїздку до Львова

18 березня, 09:59 • 127759 перегляди
путін хоче припинення поставок зброї в Україну для запропонованого Трампом припинення вогню - Bloomberg

путін хоче припинення поставок зброї в Україну для запропонованого Трампом припинення вогню - Bloomberg

18 березня, 10:55 • 83027 перегляди
Публікації
Визнали хаос? В АРМА нарешті пообіцяли взятися за інвентаризацію ухвал

Визнали хаос? В АРМА нарешті пообіцяли взятися за інвентаризацію ухвал

16:04 • 51481 перегляди
Як заборона маркетингових знижок змінює аптечний ринок? Інтерв’ю з СЕО мережі "АНЦ"

Як заборона маркетингових знижок змінює аптечний ринок? Інтерв’ю з СЕО мережі "АНЦ"
Ексклюзив

17 березня, 14:49 • 273114 перегляди
В Україні за роботу на OnlyFans винесено шість вироків за 3 роки

В Україні за роботу на OnlyFans винесено шість вироків за 3 роки

17 березня, 13:16 • 214311 перегляди
Як правильно посадити плодовий сад: поради

Як правильно посадити плодовий сад: поради

15 березня, 09:00 • 308753 перегляди
Голова асоціації “Виробники ліків України” спробував пояснити фармацевтичний парадокс, коли українські препарати дорожчають більше за іноземні

Голова асоціації “Виробники ліків України” спробував пояснити фармацевтичний парадокс, коли українські препарати дорожчають більше за іноземні

15 березня, 07:00 • 303476 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Актуальні місця
Реклама
УНН Lite
Скандал навколо кліпу для Євробачення-2025: естонський співак "об'єднав" українців та росіян у роботі над своїм кліпом

Скандал навколо кліпу для Євробачення-2025: естонський співак "об'єднав" українців та росіян у роботі над своїм кліпом

13:20 • 34318 перегляди
Паради, маскарад і вистави: в Ірландії сотні тисяч людей святкували День святого Патріка

Паради, маскарад і вистави: в Ірландії сотні тисяч людей святкували День святого Патріка

17 березня, 16:09 • 101595 перегляди
Бренд паперових серветок Kleenex створив рейтинг емоційності фільмів

Бренд паперових серветок Kleenex створив рейтинг емоційності фільмів

17 березня, 13:49 • 103321 перегляди
Вілл Сміт випустить перший за 20 років альбом

Вілл Сміт випустить перший за 20 років альбом

17 березня, 13:11 • 101117 перегляди
Мультфільми Looney Tunes знято з показу на офіційному каналі Warner Bros. Discovery

Мультфільми Looney Tunes знято з показу на офіційному каналі Warner Bros. Discovery

17 березня, 10:33 • 115031 перегляди
Актуальне
Динаміка невтішна: у Києві знову під дві тисячі нових хворих COVID-19, Кличко просить локдаун у всій країні

Динаміка невтішна: у Києві знову під дві тисячі нових хворих COVID-19, Кличко просить локдаун у всій країні

Київ • УНН

 • 16105 перегляди

КИЇВ. 9 квітня. УНН. У Києві за минулу добу коронавірус виявили у 1864 осіб, від хвороби померли 48 людей. Про це під час онлайн-брифінгу у п’ятницю сказав мер Києва Віталій Кличко, вказавши, що динаміка невтішна і закликавши уряд ввести загальнонаціональний локдаун, передає УНН.

Цитата:

"Динаміка захворюваності в Києві, як і в Україні загалом, - невтішна. Кількість хворих на коронавірус та госпіталізованих пацієнтів не зменшується. Минулої доби в місті виявили 1864 інфікованих. Померли 48 людей – 31 жінка та 17 чоловіків. Усього за період пандемії в столиці 3797 летальних випадків від вірусу. А підтверджених випадків захворювання в місті на сьогодні 174 267", - сказав Кличко.

Він зазначив, що Україна сьогодні – в трійці європейських країн за кількістю хворих за добу і кількістю смертей від COVID-19.

"Тільки з початку цього місяця, з 1 квітня, в країні померли 3556 людей. У Києві померли – 392 хворих. Це за 9 днів! Така страшна динаміка розповзання вірусу… Тому, я звертаюся до уряду невідкладно розглянути питання про запровадження загальнонаціонального локдауну! Справжнього - з обмеженням пересування між регіонами країни, з контролем за дотриманням суворих правил", - додав Кличко.

Деталі

Зі слів міського голови, серед тих, хто захворів за минулу добу - 1087 жінок віком від 18 до 90 років і 25 дівчаток від одного до 15 років, а також 732 чоловіки віком від 18 до 86 років і 20 хлопчиків від семи місяців до 16 років. Захворіли, зокрема, 62 медики.

“Це найбільша кількість хворих за добу медпрацівників від початку пандемії”, - сказав Кличко.

Міський голова повідомив, що до лікарень столиці минулої доби госпіталізували 156 пацієнтів з COVID-19, а також - 479 хворих – з підозрою на коронавірус та пневмоніями.

Одужали минулої доби в Києві 688 людей. Усього коронавірус подолали 110 137 мешканців столиці.

Найбільше випадків захворювання виявили в Деснянському районі - 423, Дарницькому - 363, Дніпровському районі - 269 випадків.

"Загалом у стаціонарах медзакладів столиці сьогодні лікуються 4633 хворих на коронавірус. Із них 43 дитини. 3240 пацієнтів - у важкому стані. Кисневу підтримку отримують 3885 людей. Під апаратами ШВЛ – 76 хворих", - зазначив мер.

Довідково

За даними МОЗ, в Україні зафіксовано вже 1,823 млн випадків коронавірусної хвороби COVID-19, добовий приріст, за 8 квітня, - 19,6 тисячі, невелике зростання у порівнянні з попереднім днем. Високий показник госпіталізацій за добу, але менше, ніж учора - 4,9 тисячі. Летальних випадків за добу - 419.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

СуспільствоCOVID-19

Звернутися з питань розміщення реклами