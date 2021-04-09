Динаміка невтішна: у Києві знову під дві тисячі нових хворих COVID-19, Кличко просить локдаун у всій країні

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"Динаміка захворюваності в Києві, як і в Україні загалом, - невтішна. Кількість хворих на коронавірус та госпіталізованих пацієнтів не зменшується. Минулої доби в місті виявили 1864 інфікованих. Померли 48 людей – 31 жінка та 17 чоловіків. Усього за період пандемії в столиці 3797 летальних випадків від вірусу. А підтверджених випадків захворювання в місті на сьогодні 174 267", - сказав Кличко.

Він зазначив, що Україна сьогодні – в трійці європейських країн за кількістю хворих за добу і кількістю смертей від COVID-19.

"Тільки з початку цього місяця, з 1 квітня, в країні померли 3556 людей. У Києві померли – 392 хворих. Це за 9 днів! Така страшна динаміка розповзання вірусу… Тому, я звертаюся до уряду невідкладно розглянути питання про запровадження загальнонаціонального локдауну! Справжнього - з обмеженням пересування між регіонами країни, з контролем за дотриманням суворих правил", - додав Кличко.

Деталі

Зі слів міського голови, серед тих, хто захворів за минулу добу - 1087 жінок віком від 18 до 90 років і 25 дівчаток від одного до 15 років, а також 732 чоловіки віком від 18 до 86 років і 20 хлопчиків від семи місяців до 16 років. Захворіли, зокрема, 62 медики.

“Це найбільша кількість хворих за добу медпрацівників від початку пандемії”, - сказав Кличко.

Міський голова повідомив, що до лікарень столиці минулої доби госпіталізували 156 пацієнтів з COVID-19, а також - 479 хворих – з підозрою на коронавірус та пневмоніями.

Одужали минулої доби в Києві 688 людей. Усього коронавірус подолали 110 137 мешканців столиці.

Найбільше випадків захворювання виявили в Деснянському районі - 423, Дарницькому - 363, Дніпровському районі - 269 випадків.

"Загалом у стаціонарах медзакладів столиці сьогодні лікуються 4633 хворих на коронавірус. Із них 43 дитини. 3240 пацієнтів - у важкому стані. Кисневу підтримку отримують 3885 людей. Під апаратами ШВЛ – 76 хворих", - зазначив мер.

Довідково

За даними МОЗ, в Україні зафіксовано вже 1,823 млн випадків коронавірусної хвороби COVID-19, добовий приріст, за 8 квітня, - 19,6 тисячі, невелике зростання у порівнянні з попереднім днем. Високий показник госпіталізацій за добу, але менше, ніж учора - 4,9 тисячі. Летальних випадків за добу - 419.