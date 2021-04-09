Динамика неутешительная: в Киеве снова под две тысячи новых больных COVID-19, Кличко просит локдаун по всей стране

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"Динамика заболеваемости в Киеве, как и в Украине в целом, - неутешительная. Количество больных коронавирусом и госпитализированных пациентов не уменьшается. За прошедшие сутки в городе обнаружили 1864 инфицированных. Умерли 48 человек - 31 женщина и 17 мужчин. Всего за период пандемии в столице 3797 летальных случаев от вируса. А подтвержденных случаев заболевания в городе на сегодня 174 267", - сказал Кличко.

Он отметил, что Украина сегодня - в тройке европейских стран по количеству больных за сутки и количеству смертей от COVID-19.

"Только с начала этого месяца, с 1 апреля, в стране умерли 3556 человек. В Киеве умерли - 392 больных. Это за 9 дней! Такая страшная динамика расползания вируса... Поэтому, я обращаюсь к правительству безотлагательно рассмотреть вопрос о введении общенационального локдауна! Настоящего - с ограничением передвижения между регионами страны, с контролем за соблюдением строгих правил", - добавил Кличко.

Детали

По словам городского головы, среди заболевших за минувшие сутки - 1087 женщин в возрасте от 18 до 90 лет и 25 девочек от одного до 15 лет, а также 732 мужчины в возрасте от 18 до 86 лет и 20 мальчиков от семи месяцев до 16 лет. Заболели, в частности, 62 медика.

"Это самое большое количество больных за сутки медработников от начала пандемии", - сказал Кличко.

Мэр сообщил, что в больницы столицы за прошедшие сутки госпитализировали 156 пациентов с COVID-19, а также - 479 больных - с подозрением на коронавирус и пневмониями.

Выздоровели за прошедшие сутки в Киеве 688 человек. Всего коронавирус преодолели 110 137 жителей столицы.

Больше всего случаев заболевания обнаружили в Деснянском районе - 423, Дарницком - 363, Днепровском районе - 269 случаев.

"Всего в стационарах медучреждений столицы на сегодня лечатся 4633 больных коронавирусом. Из них 43 ребенка. 3240 пациентов - в тяжелом состоянии. Кислородную поддержку получают 3885 человек. Под аппаратами ИВЛ - 76 больных", - отметил мэр.

Для справки

По данным Минздрава, в Украине зафиксировано уже 1,823 млн случаев коронавирусной болезни COVID-19, суточный прирост, за 8 апреля, - 19,6 тысячи, небольшой рост по сравнению с предыдущим днем. Высокий показатель госпитализаций за сутки, но меньше, чем вчера - 4,9 тысячи. Летальных случаев за сутки - 419.