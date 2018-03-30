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В столице разоблачили подпольную типографию по изготовлению липовых техпаспортов и медсправок

В столице разоблачили подпольную типографию по изготовлению липовых техпаспортов и медсправок

Киев  •  УНН

 • 10420 просмотра

КИЕВ. 30 марта. УНН. Столичные правоохранители разоблачили и пресекли деятельность подпольной типографии, где изготавливали поддельные медицинские справки, техпаспорта и другие документы. Об этом сообщает со ссылкой на информацию пресс-службы прокуратуры Киева.

В результате расследования проведенного совместно представителями столичной прокуратуры, полиции и СБУ, с применением негласных следственных действий установлено, что организатором нелегального бизнеса оказался бывший налоговик, житель Киевской области, который привлек к своей деятельности родного брата.

Во время обысков, проведенных по месту жительства фигурантов производства в селе Софиевская Борщаговка Киево-Святошинского района Киевской области, изъяли оборудование для изготовления пластиковых карт и комплектующие к нему с пленками, содержащими изображения голограмм «МВД» и карты Украины.

Кроме того, во время обысков изъято 6000 незаполненных бланков номерных медицинских документов, среди которых бланки о прохождении наркологического осмотра, психиатрического освидетельствования, прохождения общего медицинского осмотра, личные медицинские книжки, медицинские справки разрешительного характера; пустые бланки свидетельств о регистрации транспортных средств; около 100 номерных справок о прохождении медицинского осмотра с уже проставленными печатями врачей и их подписями около 50 медицинских справок о получении разрешения на объекты разрешительной системы с печатями врачей и их подписями печати и штампы с указанием медицинских учреждений и врачей и тому подобное.

Также в ходе обысков изъяты денежные средства в сумме около 20 000 гривен и более 4200 долларов США, расфасованные по отдельным конвертам.

Как сообщили в прокуратуре, в настоящее время готовятся ходатайство об аресте изъятых вещественных доказательств и назначения по ним судебных экспертиз. Кроме того, в рамках расследования будут установлены лица, на которых оформлялись указанные справки, а также медицинские учреждения, названия которых фигурируют в изъятых документах.

Уголовное производство расследуется по ст. 358 (подделка документов, печатей, штампов и бланков, сбыт или использование поддельных документов, печатей, штампов). Следственные действия продолжаются.

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