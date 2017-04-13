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Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф
11 марта, 18:08 • 112516 просмотра

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В столице ведутся продажи квартир в более чем 200 жилых комплексах

В столице ведутся продажи квартир в более чем 200 жилых комплексах

Киев  •  УНН

 • 18125 просмотра

КИЕВ. 13 апреля. УНН. В первом квартале 2017 года рынок первичной недвижимости Киева активно пополнялся новым предложением. Об этом, как сообщает УНН, свидетельствует статистика City Development Solutions.

Продажи открылись в 14 новых объектах, кроме того, в 11 комплексах стартовали продажи новых очередей. Суммарный объем нового предложения составил свыше 10 тыс. квартир, что на 44% больше, в сравнении с I кварталом 2016 года. За январь-март 2017 г. продажи завершились в 29 комплексах столицы. По состоянию на апрель 2017 г. активные продажи велись в 219 комплексах с общим объемом предложения более 55 тыс. квартир. Прирост совокупного предложения квартир на рынке за I квартал составил 19,8%.

Напомним, эксперты считают жилье в новостройках более ликвидным. Ценовые преимущества, новые коммуникации, энергосохраняющие технологии – все это привлекает покупателей на рынок первичной недвижимости.

Однако, при приобретении жилья специалисты советуют тщательно изучить историю и репутацию застройщика. Например, крупнейший столичный застройщик "Киевгорстрой" уже более 60-летнюю историю успешной реализации проектов. Тем более, что по словам председателя правления - президента холдинга Игоря Кушнира, стоимость недвижимости, которую строит компания, зафиксирована в гривне, и другого быть не может.

"Цена у нас зафиксирована в гривне и по-другому не будет. Это и отличает "Киевгорстрой" - непосредственно мы не привязаны к доллару, за счет чего выиграем у других строительных компаний. Да, мы вынуждены в некоторых моментах поднимать цену, ведь из-за курса доллара дорожают строительные материалы. Но если в последнее время доллар вырос в 3 раза, то стройматериалы подорожали только на 60%", - отметил И.Кушнир.

Украинские Национальные Новости

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