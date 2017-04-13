У столиці розпочався продаж квартир у більш ніж 200 житлових комплексах

Продажі відкрилися в 14 нових об'єктах, крім того, в 11 комплексах стартував продаж нових черг. Сумарний обсяг нової пропозиції становив понад 10 тис. квартир, що на 44% більше, в порівнянні з I кварталом 2016 року. За січень-березень 2017 р., продажі завершилися в 29 комплексах столиці. Станом на квітень 2017 р., активні продажі велися в 219 комплексах із загальним обсягом пропозиції понад 55 тис. квартир. Приріст сукупної пропозиції квартир на ринку за I квартал становив 19,8%.

Нагадаємо, експерти вважають житло в новобудовах більш ліквідним. Цінові переваги, нові комунікації, енергозберігаючі технології - все це приваблює покупців на ринок первинної нерухомості.

Однак, при придбанні житла фахівці радять ретельно вивчити історію і репутацію забудовника. Наприклад, найбільший столичний забудовник "Київміськбуд" має вже більше 60-річну історію успішної реалізації проектів. Тим більше, за словами голови правління - президента холдингу Ігоря Кушніра, вартість нерухомості, яку будує компанія, зафіксована в гривні, і іншого бути не може.

"Ціна у нас зафіксована в гривні і по-іншому не буде. Це і відрізняє "Київміськбуд" - безпосередньо ми не прив'язані до долара, за рахунок чого виграємо у інших будівельних компаній. Так, ми змушені в деяких моментах піднімати ціну, адже через курс долара дорожчають будівельні матеріали. Але якщо останнім часом долар виріс в 3 рази, то будматеріали подорожчали тільки на 60%", - зазначив І.Кушнір.