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В столице во второй раз состоится благотворительная барахолка "Собаня Charity"

В столице во второй раз состоится благотворительная барахолка "Собаня Charity"

Киев • УНН

 • 159582 просмотра

КИЕВ. 27 июля. УНН. Вторая благотворительная барахолка "Собаня Charity" по сбору средств на восстановление разрушенного в войне приюта для животных в Фастове (Киевская область) состоится в Киеве 30 июля, сообщает УНН со ссылкой на организаторов мероприятия.

Цитата

"В эту субботу уже второй раз киевские волонтеры проводят благотворительную барахолку "Собаня Charity". В этот раз она состоится на уютной "Террасе на Андреевском". В отличие от прошлой, продлится с 13.00 до самого вечера.

Все собранные средства пойдут на восстановление собачьего приюта в Фастове, разрушенного в конце апреля россиянами. На барахолке, кроме одежды, будут сумки, обувь, украшения, аксессуары и книги. Будет работать бар. Заведение дружественное к животным - можно брать свое животное с собой", - рассказала соорганизатор мероприятия Юлия Шередега.

Она добавила, что прошлое мероприятие оказалось успешным, именно поэтому решили повторить сбор средств именно в таком формате.

"Прошлая барахолка прошла успешно и очень душевно, мы решили повторить событие, тем более, что нам не хватает до суммы 130 тысяч грн, на которые можно построить 8 довольно просторных вольеров, каждый на 2-3 собаки. Все время просить деньги просто так невозможно – пока люди направляют усилия в основном на поддержку ВСУ и, в целом, все материально истощены. Поэтому практика барахолок показалась нам более меткой", - пояснила Шередега.

Адрес проведения мероприятия: Киев, Андреевский спуск, 13Б. Время проведения: с 13 до 20 часов. 

Украинские Национальные Новости

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