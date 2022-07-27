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У столиці вдруге відбудеться благодійна барахолка "Собаня Charity"

У столиці вдруге відбудеться благодійна барахолка "Собаня Charity"

Київ • УНН

 • 159587 перегляди

КИЇВ. 27 липня. УНН. Друга благодійна барахолка "Собаня Charity" зі збору коштів на відбудову зруйнованого у війні притулку для тварин у Фастові (Київська область) відбудеться у Києві 30 липня, повідомляє УНН з посиланням на організаторів заходу.

Цитата

"В цю суботу вже вдруге київські волонтери проводять благодійну барахолку "Собаня Charity". Цього разу вона відбудеться на затишній "Терасі на Андріївському". На відміну від минулої, триватиме з 13.00 до самого вечора.

Усі зібрані кошти підуть на відбудову собачого притулку у Фастові, зруйнованого наприкінці квітня росіянами. На барахолці окрім одягу будуть сумки, взуття, прикраси, аксесуари та книжки. Працюватиме бар. Заклад дружній до тварин - можна брати свою тваринку із собою", - розповіла співорганізаторка заходу Юлія Шередега.

Вона додала, що минулий захід видався успішним, саме тому вирішили повторити збір коштів саме у такому форматі.

"Минула барахолка пройшла успішно і дуже душевно, ми вирішили повторити подію, тим паче, що нам не вистачає до суми 130 тисяч грн, на які можна побудувати 8 доволі просторих вольєрів, кожен на 2-3 собак. Весь час просити гроші просто так неможливо – наразі люди спрямовують зусилля в основному на підтримку ЗСУ та, вцілому, всі матеріально виснажені. Тому практика барахолок видалася нам більш влучною", - пояснила Шередега.

Адреса проведення заходу: Київ, Андріївський узвіз, 13Б. Час проведення: з 13 до 20 години. 

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