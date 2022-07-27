У столиці вдруге відбудеться благодійна барахолка "Собаня Charity"

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"В цю суботу вже вдруге київські волонтери проводять благодійну барахолку "Собаня Charity". Цього разу вона відбудеться на затишній "Терасі на Андріївському". На відміну від минулої, триватиме з 13.00 до самого вечора.

Усі зібрані кошти підуть на відбудову собачого притулку у Фастові, зруйнованого наприкінці квітня росіянами. На барахолці окрім одягу будуть сумки, взуття, прикраси, аксесуари та книжки. Працюватиме бар. Заклад дружній до тварин - можна брати свою тваринку із собою", - розповіла співорганізаторка заходу Юлія Шередега.

Вона додала, що минулий захід видався успішним, саме тому вирішили повторити збір коштів саме у такому форматі.

"Минула барахолка пройшла успішно і дуже душевно, ми вирішили повторити подію, тим паче, що нам не вистачає до суми 130 тисяч грн, на які можна побудувати 8 доволі просторих вольєрів, кожен на 2-3 собак. Весь час просити гроші просто так неможливо – наразі люди спрямовують зусилля в основному на підтримку ЗСУ та, вцілому, всі матеріально виснажені. Тому практика барахолок видалася нам більш влучною", - пояснила Шередега.

Адреса проведення заходу: Київ, Андріївський узвіз, 13Б. Час проведення: з 13 до 20 години.