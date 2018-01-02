В столице в первый день нового года родилось 55 детей

"В первый день нового года в столице родилось 33 мальчика и 22 девочки", - отметили в пресс-службе.

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В то же время в больницы были госпитализированы 322 человека с травмами непроизводственного характера, из них - 16 человек, пострадавших в ДТП.