У столиці в перший день нового року народилося 55 дітей
Київ • УНН
КИЇВ. 2 січня. УНН. У Києві у перший день нового року народилося 55 немовлят. Про це УНН повідомили у прес-службі Департаменту охорони здоров'я КМДА, передає УНН.
“У перший день нового року у столиці народилося 33 хлопчика і 22 дівчинки”, — зазначили у прес-службі.
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: У Києві авто збило п'яного пішохода-порушника
Водночас до лікарень було госпіталізовано 322 особи з травмами невиробничого характеру, з них — 16 осіб, які постраждали в ДТП.