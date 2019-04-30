В столице в подвальном помещении жилого дома произошел пожар, пострадал мужчина
Киев • УНН
КИЕВ. 30 апреля. УНН. Вчера, 29 апреля, в подвальном помещении 5-этажного жилого дома на улице Щербаковская, 53-А загорелся мусор на площади 15 кв. м. Во время пожара спасен мужчина с признаками отравления продуктами горения. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу ГУ ГСЧС Украины в г. Киеве.
"К месту вызова немедленно было направлено спасателей из ближайших пожарно-спасательных подразделений. Прибыв к месту происшествия, пожарные установили, что в подвальном помещении 5-этажного жилого дома горит мусор на площади 15 кв. м. Не теряя времени, спасатели сразу же приступили к тушению пожара", - говорится в сообщении.
В 23:17 пожар был ликвидирован.
Пожарные спасли мужчину 1963 года, которого с признаками отравления продуктами горения передано работникам медицинской службы для дальнейшей госпитализации.
На месте происшествия было задействовано 4 единицы основной и специальной пожарно-спасательной техники и 18 человек личного состава подразделений Главного управления ГСЧС Украины в г. Киеве.
Сейчас устанавливается причина пожара.
Напомним, 29 апреля, в Одессе на территории парка "Дюковский сад" горело нежилое здание. Во время пожара мужчина получил 50% ожогов тела.