У столиці у підвальному приміщенні житлового будинку сталася пожежа, постраждав чоловік

КИЇВ. 30 квітня. УНН. Вчора, 29 квітня, у підвальному приміщенні 5-поверхового житлового будинку на вулиці Щербаківській, 53-А загорілось сміття на площі 15 кв. м. Під час пожежі врятовано чоловіка з ознаками отруєння продуктами горіння. Про це УНН повідомляє з посиланням на прес-службу ГУ ДСНС України у м. Києві.