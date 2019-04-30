У столиці у підвальному приміщенні житлового будинку сталася пожежа, постраждав чоловік
Київ • УНН
КИЇВ. 30 квітня. УНН. Вчора, 29 квітня, у підвальному приміщенні 5-поверхового житлового будинку на вулиці Щербаківській, 53-А загорілось сміття на площі 15 кв. м. Під час пожежі врятовано чоловіка з ознаками отруєння продуктами горіння. Про це УНН повідомляє з посиланням на прес-службу ГУ ДСНС України у м. Києві.
“До місця виклику негайно було направлено рятувальників із найближчих пожежно-рятувальних підрозділів. Прибувши до місця події, вогнеборці встановили, що в підвальному приміщенні 5-поверхового житлового будинку горить сміття на площі 15 кв. м. Не гаючи часу, рятувальники відразу ж приступили до гасіння пожежі”, - йдеться у повідомленні.
О 23:17 пожежу ліквідовано.
Вогнеборці врятували чоловіка 1963 року народження, якого з ознаками отруєння продуктами горіння передано працівникам медичної служби для подальшої госпіталізації.
На місці події було задіяно 4 одиниці основної та спеціальної пожежно-рятувальної техніки та 18 чоловік особового складу підрозділів Головного управління ДСНС України у м. Києві.
Наразі встановлюється причина пожежі.
Нагадаємо, 29 квітня, в Одесі на території парку “Дюковський сад” горіла нежитлова будівля. Під час пожежі чоловік отримав 50% опіків тіла.