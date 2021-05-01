В столице Таджикистана прогремел мощный взрыв
Киев • УНН
КИЕВ. 1 мая. УНН. В столице Таджикистана Душанбе сегодня вечером прогремел мощный взрыв. Об этом УНН сообщает со ссылкой на сайт Asia-Plus.
Детали
Сегодня примерно в 19:10 по местному времени на одной из автозаправочных станций в Душанбе произошел пожар, который привел к взрыву.
АЗС находилась в района Сино столицы (так называемая территория мечети Мехкалон).
Очевидцы делятся в соцсетях фотографиями и видео. На них видно сначало сильный пожар, а потом взрыв. В комментариях к видео и фото пользователи говорят о пострадавших.
Официально о жертвах пока не сообщается.