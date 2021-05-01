У столиці Таджикистану прогримів потужний вибух

Деталі

Сьогодні приблизно о 19:10 за місцевим часом на одній з автозаправних станцій в Душанбе сталася пожежа, яка призвела до вибуху.

АЗС розташован в району Сіно столиці (так звана територія мечеті Мехкалон).

Очевидці діляться в соціальних мережах фотографіями і відео. На них видно спочатку сильну пожежу, а потім вибух. У коментарях до відео і фото користувачі говорять про постраждалих.

Офіційно про жертви поки не повідомляється.