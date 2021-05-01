У столиці Таджикистану прогримів потужний вибух
Київ • УНН
КИЇВ. 1 травня. УНН. У столиці Таджикистану Душанбе сьогодні ввечері прогримів потужний вибух. Про це УНН повідомляє з посиланням на сайт Asia-Plus.
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Сьогодні приблизно о 19:10 за місцевим часом на одній з автозаправних станцій в Душанбе сталася пожежа, яка призвела до вибуху.
АЗС розташован в району Сіно столиці (так звана територія мечеті Мехкалон).
Очевидці діляться в соціальних мережах фотографіями і відео. На них видно спочатку сильну пожежу, а потім вибух. У коментарях до відео і фото користувачі говорять про постраждалих.
Офіційно про жертви поки не повідомляється.