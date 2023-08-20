В столице и Киевской области завтра до 32 тепла
Киев • УНН
КИЕВ. 20 августа. УНН. Укргидрометцентр дал прогноз погоды на 21 августа по Киевской области – завтра ожидается жара до 32 градусов, пишет УНН.
Синоптики прогнозируют переменную облачность. Ночью без осадков, днем местами кратковременный дождь, гроза. Ветер северо-западный, 5-10 м/с.
Температура по области ночью 16-21°, днем 27-32°. В Киеве ночью 18-20°, днем 28-30°.
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