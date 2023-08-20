На території столиці введений тепловий режим: рух вантажівок обмежений

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«Тимчасове обмеження дорожнього руху поширюються на великоваговий транспорт загальною вагою понад 24 тони й навантаженням на вісь понад 7 тонн та стосуються як в'їзду в Київ, так і пересування містом», - повідомили патрульні сьогодні, 20 серпня.

У поліції вказали, що час дії обмеження може змінюватись відповідно до температурного режиму. Про зміни режиму поліцейські обіцяють оперативно повідомляти.

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