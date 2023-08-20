На территории столицы введен тепловой режим: движение грузовиков ограничено
Киев • УНН
КИЕВ. 20 августа. УНН. В Киеве из-за жары введен тепловой режим, которым ограничивается въезд и передвижение по городу грузовых авто. Об этом УНН сообщает со ссылкой на сообщение патрульной полиции.
Цитата
«Временное ограничение дорожного движения распространяются на тяжеловесный транспорт общим весом более 24 тонн и нагрузкой на ось более 7 тонн и касаются как въезда в Киев, так и передвижения по городу», - сообщили патрульные сегодня, 20 августа.
В полиции указали, что время действия ограничения может меняться в соответствии с температурным режимом. Об изменениях режима полицейские обещают оперативно сообщать.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: NASA назвало июль 2023 года самым жарким месяцем в истории с 1880 года