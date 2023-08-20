На территории столицы введен тепловой режим: движение грузовиков ограничено

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«Временное ограничение дорожного движения распространяются на тяжеловесный транспорт общим весом более 24 тонн и нагрузкой на ось более 7 тонн и касаются как въезда в Киев, так и передвижения по городу», - сообщили патрульные сегодня, 20 августа.

В полиции указали, что время действия ограничения может меняться в соответствии с температурным режимом. Об изменениях режима полицейские обещают оперативно сообщать.

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