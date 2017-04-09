В столице стартовал 7-й Киевский международный полумарафон

Так, в марафоне принимают участие несколько тысяч человек. Вдоль дорог стоят активисты, поддерживающие участников полумарафона, держа плакаты и выкрикивая слова поддержки. Отметим, что дистанция марафона составляет 21 км.

Кроме того, вдоль дорог дежурят скорые.

Отметим, 8-9 апреля в Киеве проходит 7-й Киевский международный полумарафон. В связи с этим полиция Киева усилила меры безопасности для недопущения нарушений общественного порядка во время проведения полумарафон.

Также в столице сегодня перекрыли ряд улиц из-за полумарафон .



Как сообщал УНН, вчера в Киеве под дождем провели Breakfast Run .