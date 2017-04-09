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У столиці стартував 7-й Київський міжнародний напівмарафон

У столиці стартував 7-й Київський міжнародний напівмарафон

Київ • УНН

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КИЇВ. 9 квітня. УНН. Сьогодні у Києві проходить 7-й Київський міжнародний півмарафон, передає кореспондент УНН.

Так, у марафоні беруть участь кілька тисяч людей. Вздовж доріг стоять активісти, що підтримують учасників півмарафону, тримаючи плакати та викрикуючи слова підтримки. Зазначимо, що дистанція марафону складає 21 км.

Крім того, вздовж доріг чергують швидкі.

Зазначимо, 8-9 квітня у Києві проходить 7-й Київський міжнародний півмарафон. У зв’язку з цим поліція Києва посилила заходи безпеки задля недопущення порушень громадського порядку під час проведення півмарафону.

Також у столиці сьогодні перекрили низку вулиць через півмарафон.

Як повідомляв УНН, вчора у Києві під дощем провели Breakfast Run.

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