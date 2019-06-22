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В столице прощаются с нардепом Тимчуком

Киев • УНН

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КИЕВ. 22 июня. УНН. В субботу, столица Украины, Киев прощается с народным депутатом и военным Дмитрием Тимчуком, погибшего непередодни, передает УНН.

В столице прощаются с нардепом Тимчуком

Прощальная церемония началась в 10:00.

У Дома офицеров и внутри здания много военных. Траурную церемонию сопровождает военный оркестр.

Проститься с Тимчуком также пришли спикер Верховной Рады Андрей Парубий, бывший секретарь СНБО Александр Турчинов, глава МВД Арсен Аваков, лидер партии “Народный фронт” Арсений Яценюк, министресса образования Лилия Гриневич и другие украинские политики.

Напоминаем, версия о самоубийстве народного депутата Дмитрия Тымчука сейчас является основной по результатам первоочередных следственных действий, но эта версия не окончательная. “Окончательную версию о причинах и обстоятельствах гибели Дмитрия Тымчука будет озвучено после проведения всех следственных действий и получения результатов экспертиз, однако на сегодня самоубийство является приоритетной версией. К таким выводам следствие пришло учитывая результаты осмотра места происшествия, комплексного исследования тела погибшего и показов близких к Дмитрию Тымчука лиц, предоставивших информацию о последних недель его жизни”, — сообщила пресс-секретарь прокуратуры Киева Надежда Максимец.

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