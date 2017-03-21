В столице начали строительство жилого комплекса на более чем две с половиной тысячи квартир

"Хочу всех поздравить с началом большого проекта! В такое непростое время это лучший ответ скептикам, которые говорят, что ситуация в стране сложная, бизнес активности нет, а инвесторы куда-то делись.

"Киевгорстрой" начинает строительство жилого квартала в районе Левобережной - это комплекс на улице Каховской. Здесь будет четыре односекционных дома и один большой - на 8 секций. Это комплексная застройка квартала, будет вся необходимая инфраструктура, детский сад, паркинг, нежилые помещения - магазины, рестораны и тому подобное. Будет все необходимое для комфортной жизни", - отметил Аркадий Бондарев.

В целом комплекс рассчитан на более 2,5 тыс. квартир. Одну из них приобрели уже в первый день работы нового отдела продаж. Традиционно, первый инвестор получил подарок от компании.

"Выгоднее покупать жилье в начале строительства: низкая цена и скидки, которые действуют в "Киевгорстрое" и на этот объект в том числе, дают возможность приобрести собственную квартиру на очень хороших условиях", - сказал вице-президент.

Как сообщал УНН, новый ЖК будет иметь удобное расположение, собственный детский сад и придомовую территории с детскими и спортивными площадками. На первых этажах домов запланированы нежилые помещения, в которые будут размещены магазины, аптеки и другие необходимые жителям заведения и сервисы.