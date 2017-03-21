У столиці почали зведення житлового комплексу на понад дві з половиною тисячі квартир
Київ • УНН
КИЇВ. 21 березня. УНН. Холдингова компанія “Київміськбуд” відкрила новий відділ продажу, що займатиметься реалізацію нерухомості у житловому комплексі на вул. Каховській, 60. У комплексі буде більше 2,5 тисяч квартир. Розпочинаючи церемонію відкриття, Віце-президент “Київміськбуду” Аркадій Бондарев зазначив, що будівництво нового масштабного мікрорайону є показовим у наш час, повідомляє УНН.
“Хочу всіх привітати із початком великого проекту! У такий непростий час це найкраща відповідь скептикам, які говорять, що ситуація в країні складна, бізнесової активності нема, а інвестори десь поділись.
„Київміськбуд“ розпочинає будівництво житлового кварталу в районі Лівобережної — це комплекс на вулиці Каховській. Тут буде чотири односекційні будинки і один великий — на 8 секцій. Це комплексна забудова кварталу, буде вся необхідна інфраструктура, дитячий садок, паркінг, нежитлові приміщення — магазини, ресторани тощо. Буде все необхідне для комфортного життя”, — зазначив Аркадій Бондарев.
Загалом комплекс розрахований на понад 2,5 тис. квартир. Одну з них придбали вже у перший день роботи нового відділу продажу. Традиційно, перший інвестор отримав подарунок від компанії.
“Найвигідніше купувати житло на початку будівництва: низька ціна і знижки, які діють у „Київміськбуді“ і на цей об’єкт в тому числі, дають змогу придбати власну квартиру на дуже хороших умовах”, — сказав віце-президент.
Як повідомляв УНН, новий ЖК матиме зручне розташування, власний дитячий садок та прибудинкову території з дитячими та спортивними майданчиками. На перших поверхах будинків заплановані не житлові приміщення, в які будуть розміщені магазини, аптеки та інші необхідні мешканцям заклади та сервіси.