В столице поймали похитителей канализационных люков
Киев • УНН
КИЕВ. 1 февраля. УНН. В Киеве задержали двух мужчин, которые ночью украли четыре канализационных люка. Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Киева, передает УНН.
"Правоохранители установили, что преступники совершали кражи ночью. В ходе оперативно-розыскных мероприятий оперативники установили лиц, причастных к преступлению. Злоумышленников задержали в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины", - говорится в сообщении.
Задержанными оказались киевляне, 34 и 42 лет. Один из них ранее судимый за совершение имущественных преступлений.
По данному факту следственным отделом Святошинского управления полиции начато уголовное производство по ч. 2 ст. 185 (кража - ред.) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает до пяти лет лишения свободы.
Напомним, в Харьковской области мужчина обокрал церковный храм.