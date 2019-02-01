У столиці піймали викрадачів каналізаційних люків

"Правоохоронці встановили, що правопорушники вчиняли крадіжки вночі. У ході оперативно-розшукових заходів оперативники встановили осіб, які причетні до злочину. Зловмисників затримали у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України", - йдеться у повідомленні.

Затриманими виявились кияни, 34 та 42 років. Один з них раніше судимий за вчинення майнових злочинів.

За даним фактом слідчим відділом Святошинського управління поліції розпочато кримінальне провадження за ч. 2 ст. 185 (крадіжка – ред.) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає до п’яти років позбавлення волі.

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