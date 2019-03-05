В столице во время земляных работ нашли фрагменты скелета

"Сегодня утром в Дарницком районе на улице Привокзальной во время земляных работ обнаружили останки похожи на кости человека", - сказали в пресс-службе.



В настоящее время проводится расследование, остатки отправлены на судебно-медицинскую экспертизу.



Напомним, в 2018 году в селе Букатинка Винницкой области обнаружены человеческие останки, предположительно принадлежащие мужчине, который исчез в этой местности более года назад.



Напомним, на Волыни во время строительства нашли человеческие останки.