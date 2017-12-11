На Волині під час будівництва знайшли людські рештки
Київ • УНН
ЛУЦЬК-КИЇВ. 11 грудня. УНН. У райцентрі Володимир-Волинський у Волинській області під час будівництва знайшли людські рештки. Кому вони належать - нині з’ясовують, повідомили кореспонденту УНН у секторі комунікації управління НП у Волинській області.
Рештки знайшли на будівництві багатоповерхівки на вулиці Луцькій. Їх вилучила поліція та відправила на судово-медичну експертизу, яка має встановити час перебування решток у землі.
Слідчі порушили кримінальне провадження за частиною 1 статті 115 ККУ (умисне вбивство).
Нагадаємо, у ліфті київського вишу після пожежі знайшли обвуглене тіло.