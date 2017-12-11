В Волынской области во время строительства нашли человеческие останки
Киев • УНН
ЛУЦК-КИЕВ. 11 декабря. УНН. В райцентре Владимир-Волынский Волынской области во время строительства нашли человеческие останки. Кому они принадлежат - сейчас выясняют, сообщили корреспонденту УНН в секторе коммуникации управления НП в Волынской области.
Останки нашли на стройке многоэтажки на улице Луцкой. Их изъяла полиция и отправила на судебно-медицинскую экспертизу, которая должна установить время пребывания остатков в земле.
Следователи возбудили уголовное производство по части 1 статьи 115 УК (умышленное убийство).
Напомним, в лифте киевского вуза после пожара нашли обугленное тело.