В Волынской области во время строительства нашли человеческие останки

ЛУЦК-КИЕВ. 11 декабря. УНН. В райцентре Владимир-Волынский Волынской области во время строительства нашли человеческие останки. Кому они принадлежат - сейчас выясняют, сообщили корреспонденту УНН в секторе коммуникации управления НП в Волынской области.