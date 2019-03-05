У столиці під час земляних робіт знайшли фрагменти скелета
Київ • УНН
КИЇВ. 5 березня. УНН. У Дарницькому районі Києва під час земляних робіт знайшли кістки схожі на людські. Про це журналісту УНН розповіли в прес-службі ГУ НП у Києві.
"Сьогодні зранку у Дарницькому районі на вулиці Привокзальній під час земляних робіт виявили рештки схожі на кістки людини", - сказали в прес-служби.
Наразі проводиться розслідування, рештки відправлені на судово-медичну експертизу.
Нагадаємо, у 2018 році у селі Букатинка Вінницької області виявлені людські рештки, що ймовірно належать чоловікові, який зник у цій місцевості понад рік тому.
Нагадаємо, на Волині під час будівництва знайшли людські рештки.