В столице объявлен масштабный план "Перехват"
Киев • УНН
КИЕВ. 16 декабря. УНН. В Киеве все дежурные наряды полиции выехали на "Перехват" нарушителей. Об этом сообщили УНН в отделе коммуникации Национальной полиции Киева.
"Это произошло в Днепровском районе около 7 часов вечера. Похищения (человека - ред.) не было, но план "Перехват" был введен. Пока подробностей нет, все обстоятельства устанавливаются", - сообщили правоохранители.
Ни какая машина у правонарушителей, ни их количества полиция пока не сообщает.
"План "Перехват" сейчас все еще продолжается. (На "Перехват" выехали - ред.) ориентировочно все наряды", - рассказали в полиции.
Напомним, некоторые СМИ сообщали, что в Днепровском районе столицы неизвестные на авто с "военными номерами" похитили человека. Однако официальная причина спецоперации пока не известна.