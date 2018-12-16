У столиці оголошено масштабний план “Перехоплення”
Київ • УНН
КИЇВ. 16 грудня. УНН. У Києві всі чергові наряди поліції виїхали на “Перехоплення” порушників. Про це УНН повідомили у відділі комунікації Національної поліції Києва.
“Це сталось у Дніпровському районі близько 7 години вечора. Викрадення (людини — ред.) не було, але план „Перехоплення“ було введено. Поки подробиць немає, наразі всі обставини встановлюються”, — повідомили правоохоронці.
Ні яку машину мали правопорушники, ані їхньої кількості поліція наразі не повідомляє.
“План “Перехоплення” зараз все ще триває. (На “Перехоплення виїхали — ред.) орієнтовно всі наряди”, — розповіли в поліції.
Нагадаємо, деякі ЗМІ повідомляли, що у Дніпровському районі столиці невідомі на авто з “військовими номерами” викрали людину. Однак офіційна причина спецоперації поки не відома.