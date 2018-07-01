В столице ожидаются порывы ветра 15-18 м/с

Управление по вопросам чрезвычайных ситуаций Департамента городского благоустройства напоминает основные правила поведения в случае усиления ветра:



все окна домов плотно закрыть, убрать с балконов и лоджий предметы, которые могут выпасть наружу;



если вы оказались на улице, то держаться подальше от рекламных щитов, линий электропередачи, деревьев



в случае сильного ветра укрыться в ближайшем здании или естественном укрытии;



избегать нахождения вблизи больших деревьев, особенно тополей, а также не парковать рядом с ними автотранспорт.



Управление по вопросам чрезвычайных ситуаций рекомендует при падении деревьев или веток, при травмировании людей и т.д. немедленно информировать экстренные службы по телефонам: 101 или 103.