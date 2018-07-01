У столиці очікуються пориви вітру 15-18 м/с
Київ • УНН
КИЇВ. 1 липня. УНН. 1 липня у столиці очікуються пориви вітру 15-18 м/с. Про це повідомили в Українському гідрометцентрі, інформує УНН з посиланням на сайт КМДА.
Управління з питань надзвичайних ситуацій Департаменту міського благоустрою нагадує основні правила поводження у разі посилення вітру:
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- усі вікна будинків щільно закрити, прибрати з балконів і лоджій предмети, які можуть випасти назовні;
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- якщо ви опинилися на вулиці, то триматися подалі від рекламних щитів, ліній електропередачі, дерев;
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- у разі сильного вітру сховатися в найближчому приміщенні або природному укритті;
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- уникати перебування поблизу великих дерев, особливо тополь, а також не паркувати поруч із ними автотранспорт.
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Управління з питань надзвичайних ситуацій рекомендує при падінні дерев чи гілок, при травмуванні людей тощо негайно інформувати екстрені служби за телефонами: 101 або 103.