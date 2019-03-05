В столице обокрали квартиру прокурора
Киев • УНН
КИЕВ. 5 марта. УНН. В Оболонском районе столицы неизвестный обокрал квартиру сотрудницы Киевской прокуратуры. Об этом УНН рассказали в правоохранительных органах.
В отсутствие хозяина квартиры неизвестный, подобрав ключи от входных дверей, проник в квартиру прокурора.
Как сообщили в правоохранительных органах из квартиры пропали шубы из натурального меха, ювелирные украшения и деньги на суму свыше 3 тысяч долларов.
После заявления потерпевшей начато досудебное расследование по ст. 185 КК Украины (кража).
Напомним, жилье прокурора местной прокуратуры обокрали в Киеве.
Как сообщал УНН, в Кропивницком неизвестные обокрали квартиру прокурора местной прокуратуры.