У столиці обікрали квартиру прокурора
Київ • УНН
КИЇВ. 5 березня. УНН. В Оболонському районі столиці невідомий обікрав квартиру співробітниці Київської прокуратури. Про це УНН розповіли в правоохоронних органах.
За відсутності господаря квартири невідома особа, підібравши ключі від вхідних дверей, проникла до квартири прокурора.
Як повідомили в правоохоронних органах з квартири зникли шуби з натурального хутра, ювелірні прикраси і гроші на суму понад 3 тисяч доларів.
Після заяви потерпілої розпочато досудове розслідування по ст. 185 КК України (крадіжка).
Нагадаємо, житло прокурора місцевої прокуратури обікрали в Києві.
Як повідомляв УНН, в Кропивницького невідомі обікрали квартиру прокурора місцевої прокуратури.