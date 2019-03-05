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У столиці обікрали квартиру прокурора

У столиці обікрали квартиру прокурора

Київ • УНН

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КИЇВ. 5 березня. УНН. В Оболонському районі столиці невідомий обікрав квартиру співробітниці Київської прокуратури. Про це УНН розповіли в правоохоронних органах.

За відсутності господаря квартири невідома особа, підібравши ключі від вхідних дверей, проникла до квартири прокурора.

Як повідомили в правоохоронних органах з квартири зникли шуби з натурального хутра, ювелірні прикраси і гроші на суму понад 3 тисяч доларів.

Після заяви потерпілої розпочато досудове розслідування по ст. 185 КК України (крадіжка).

Нагадаємо, житло прокурора місцевої прокуратури обікрали в Києві.

Як повідомляв УНН, в Кропивницького невідомі обікрали квартиру прокурора місцевої прокуратури.

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