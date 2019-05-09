В столице Казахстана задержания на месте акции "Бессмертный полк"
Киев • УНН
КИЕВ. 9 мая. УНН. В казахстанской столице Нур-Султане задержали нескольких человек, которые находились на месте проведения акции "Бессмертный полк". Причины задержания не ясны, передает УНН со ссылкой на "Радио Азаттык".
Как отмечается, 9 мая в ряде городов Казахстана усилен полицейский контроль, в Нур-Султане активисты сообщают о задержаниях и "дежурстве" сотрудников полиции у подъездов их домов и офисов.
Активиста Амана Муратулы полиция забрала из его дома в столичном поселке Талапкер, пишет издание.
Житель столицы Олжас Ескеев сообщил, что у места его работы выставлена полиция.
Гражданский активист Дулат Агадил заявил, что вокруг территории его дома выставлены полицейские. В дом к активистке Инкар Мухаметхановой полиция заявилась посреди ночи, сообщила она в Facebook.
Задержания проходят в других городах. По обновленным данным, с алматинской площади "Астана" полиция увела сегодня как минимум пять человек. Среди них – Турсынкуль Жоланова, мать-одиночка, которая была задержана на акции 1 мая и оштрафована за участие в несанкционированной акции протеста.
В Алматы полиция также задержала правозащитника Ерлана Калиева. Его забрали у подъезда дома.
Задержания прошли после призыва критика власти Казахстана Мухтара Аблязова, который живет за границей, к своим сторонникам провести акции параллельно с шествием "Бессмертный полк".
9 мая в Казахстане заблокированы сайты СМИ и местных интернет-изданий, к полудню перестали открываться социальные сети, отмечает издание.
Напомним, бывший президент Казахстана Нурсултан Назарбаев находится в Москве, он пришел вместе с президентом России Владимиром Путиным на военный парад Победы на Красной площади.