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Назарбаєв приїхав до Путіна на парад

Назарбаєв приїхав до Путіна на парад

Київ • УНН

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КИЇВ. 9 травня. УНН. Колишній президент Казахстану Нурсултан Назарбаєв перебуває в Москві, він прийшов разом з президентом Росії Володимиром Путіним на військовий парад Перемоги на Червоній площі. Про це повідомив журналіст з кремлівського пула Дмитро Смірнов у Twitter, передає УНН.

"Володимир Путін прийшов на Червону площу з Нурсултаном Назарбаєвим: екс-президент Казахстану приїхав в Москву на Парад Перемоги", - повідомив журналіст, додавши до повідомлення відповідне відео.

На парад Назарбаєв і Путін прийшли разом із прем'єр-міністром РФ Дмитром Медведєвим.

До одягу російських лідерів прикріплена георгіївська стрічка, у Назарбаєва - блакитна стрічка, кольори державного прапора Казахстану. 

Додамо, іноземних лідерів "спеціально" не запрошували до Москви на 9 травня.

Нагадаємо, Путін згадав про Київ на московському параді до 9 травня.

У Москві на Червоній площі 9 травня пройшов військовий парад. Відповідно до заяв міністерства оборони РФ, у ньому взяли участь 130 тисяч осіб і 130 одиниць наземної військової техніки. У ході брали участь представники всіх родів військ, Росгвардії та інших силових структур.

Владимир Путин пришел на Красную площадь с Нурсултаном Назарбаевым: Экс-президент Казахстана приехал в Москву на Парад Победы pic.twitter.com/OCFK2YSBtS

— Дмитрий Смирнов (@dimsmirnov175) 9 мая 2019 г.

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