Назарбаєв приїхав до Путіна на парад
Київ • УНН
КИЇВ. 9 травня. УНН. Колишній президент Казахстану Нурсултан Назарбаєв перебуває в Москві, він прийшов разом з президентом Росії Володимиром Путіним на військовий парад Перемоги на Червоній площі. Про це повідомив журналіст з кремлівського пула Дмитро Смірнов у Twitter, передає УНН.
"Володимир Путін прийшов на Червону площу з Нурсултаном Назарбаєвим: екс-президент Казахстану приїхав в Москву на Парад Перемоги", - повідомив журналіст, додавши до повідомлення відповідне відео.
На парад Назарбаєв і Путін прийшли разом із прем'єр-міністром РФ Дмитром Медведєвим.
До одягу російських лідерів прикріплена георгіївська стрічка, у Назарбаєва - блакитна стрічка, кольори державного прапора Казахстану.
Додамо, іноземних лідерів "спеціально" не запрошували до Москви на 9 травня.
Нагадаємо, Путін згадав про Київ на московському параді до 9 травня.
У Москві на Червоній площі 9 травня пройшов військовий парад. Відповідно до заяв міністерства оборони РФ, у ньому взяли участь 130 тисяч осіб і 130 одиниць наземної військової техніки. У ході брали участь представники всіх родів військ, Росгвардії та інших силових структур.
Владимир Путин пришел на Красную площадь с Нурсултаном Назарбаевым: Экс-президент Казахстана приехал в Москву на Парад Победы pic.twitter.com/OCFK2YSBtS— Дмитрий Смирнов (@dimsmirnov175) 9 мая 2019 г.