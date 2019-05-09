Путін згадав про Київ на московському параді до 9 травня
Київ • УНН
КИЇВ. 9 травня. УНН. Президент Російської Федерації Володимир Путін назвав Київ "руською столицею" у промові на військовому параді Перемоги на Красній площі у Москві. Про це УНН повідомляє з посиланням на прес-службу Кремля.
"Перемога здобувалася відвагою учасників оборони - древніх руських столиць - Києва і Великого Новгорода, безстрашністю захисників Смоленська, Одеси, Севастополя, безмежною стійкістю жителів блокадного Ленінграда", - зазначив Путін.
У Москві на Червоній площі 9 травня пройшов військовий парад. Відповідно до заяв міністерства оборони РФ, які цитує "Радио Свобода", в ньому взяли участь 130 тисяч осіб і 130 одиниць наземної військової техніки. У ході брали участь представники всіх родів військ, Росгвардії та інших силових структур.
У цьому році, як і в 2017-му, через несприятливі погодні умови було скасовано повітряну частину параду.