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Путін згадав про Київ на московському параді до 9 травня

Путін згадав про Київ на московському параді до 9 травня

Київ • УНН

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КИЇВ. 9 травня. УНН. Президент Російської Федерації Володимир Путін назвав Київ "руською столицею" у промові на військовому параді Перемоги на Красній площі у Москві. Про це УНН повідомляє з посиланням на прес-службу Кремля.

"Перемога здобувалася відвагою учасників оборони - древніх руських столиць - Києва і Великого Новгорода, безстрашністю захисників Смоленська, Одеси, Севастополя, безмежною стійкістю жителів блокадного Ленінграда", - зазначив Путін.

У Москві на Червоній площі 9 травня пройшов військовий парад. Відповідно до заяв міністерства оборони РФ, які цитує "Радио Свобода", в ньому взяли участь 130 тисяч осіб і 130 одиниць наземної військової техніки. У ході брали участь представники всіх родів військ, Росгвардії та інших силових структур.

У цьому році, як і в 2017-му, через несприятливі погодні умови було скасовано повітряну частину параду.

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