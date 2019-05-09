Путин вспомнил о Киеве на московском параде к 9 мая
Киев • УНН
КИЕВ. 9 мая. УНН. Президент Российской Федерации Владимир Путин назвал Киев "русской столицей" в речи на военном параде Победы на Красной площади в Москве. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу Кремля.
"Победа добывалась отвагой участников обороны – древних русских столиц – Киева и Великого Новгорода, неустрашимостью защитников Смоленска, Одессы, Севастополя, беспредельной стойкостью жителей блокадного Ленинграда", - отметил Путин.
В Москве на Красной площади 9 мая прошел военный парад. Согласно заявлениям министерства обороны РФ, которые цитирует "Радио Свобода", в нем приняли участие 130 тысяч человек и 130 единиц наземной военной техники. В шествии принимали участие представители всех родов войск, Росгвардии и других силовых структур.
В этом году, как и в 2017-м, из-за неблагоприятных погодных условий была отменена воздушная часть парада.